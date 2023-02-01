Инсталляции в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде будут праздновать 80-летие победы в Сталинградской битве. Этому событию посвящен масштабный историко-патриотический проект «Мост Памяти», который включает видеоинсталляции, световое и пиротехническое шоу.
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1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде будут праздновать 80-летие победы в Сталинградской битве. Этому событию посвящен масштабный историко-патриотический проект «Мост Памяти», который включает видеоинсталляции, световое и пиротехническое шоу.
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