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Коммерсантъ FM
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Инсталляции в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Фотофакт

1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде будут праздновать 80-летие победы в Сталинградской битве. Этому событию посвящен масштабный историко-патриотический проект «Мост Памяти», который включает видеоинсталляции, световое и пиротехническое шоу.

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Генеральная репетиция лазерного шоу на стенах собора Александра Невского в Волгограде

Генеральная репетиция лазерного шоу на стенах собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

ЗD-мэппинг шоу на стенах домов на Аллее Героев

ЗD-мэппинг шоу на стенах домов на Аллее Героев

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги

Центральная лестница набережной Волги

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Генеральная репетиция светового шоу на стене здания музея-панорамы «Сталинградская битва» и Доме Павлова

Генеральная репетиция светового шоу на стене здания музея-панорамы «Сталинградская битва» и Доме Павлова

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Истребитель Як-3 на генеральной репетиции шоу проекта «Мост памяти»

Истребитель Як-3 на генеральной репетиции шоу проекта «Мост памяти»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги

Центральная лестница набережной Волги

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Репетиция видеотрансляции проекта «Мост памяти»

Репетиция видеотрансляции проекта «Мост памяти»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Генеральная репетиция шоу проекта «Мост памяти»

Генеральная репетиция шоу проекта «Мост памяти»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Генеральная репетиция лазерного шоу на стенах собора Александра Невского в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

ЗD-мэппинг шоу на стенах домов на Аллее Героев

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Генеральная репетиция светового шоу на стене здания музея-панорамы «Сталинградская битва» и Доме Павлова

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Истребитель Як-3 на генеральной репетиции шоу проекта «Мост памяти»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Центральная лестница набережной Волги

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Репетиция видеотрансляции проекта «Мост памяти»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Генеральная репетиция шоу проекта «Мост памяти»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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