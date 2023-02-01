Следственный комитет проверит «Логопром» по жалобе кстовчан

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку ООО «Логопром» на предмет нарушения природоохранного законодательства, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в приемную господина Бастрыкина обратился житель Нижегородской области. Он заявил, что холдинговая компания якобы без разрешения обустроила в центре жилой зоны Кстова порт, срезала часть береговой линии и организовала несанкционированную свалку мусора и грунта.

Также заявитель указал, что во время навигации «Логопром» круглосуточно работает с грузами, а шум мешает местным жителям. «Неоднократные обращения в органы местного самоуправления, надзорные органы результатов не принесли», — сообщили в СК.

Генеральный директор ООО «Логопром» Андрей Иванов сообщил «Ъ-Приволжье», что ничего не знает о проверке, никаких жалоб и обращений в компанию не поступало.

Владимир Зубарев