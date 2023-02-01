Бывший вице-спикер парламента Бурятии выплатит еще 800 тыс. рублей семье девушки, которую сбил на машине

Верховный суд Бурятии обязал бывшего заместителя председателя парламента республики Баира Жамбалова выплатить еще 800 тыс. руб. семье Галины Бурчевской, погибшей под колесами его автомобиля в январе 2020 года. Как сообщается на сайтесуда, решением судебной коллегии была отклонена апелляционная жалоба Баира Жамбалова, не согласившегося с соответствующим решением первой инстанции — Прибайкальского районного суда.

Как сказано в сообщении, мать погибшей несовершеннолетней девушки требовала компенсацию в размере 1 млн руб., ей было присуждено 800 тыс. руб. Баир Жамбалов с решением суда не согласился: он указал, что в качестве компенсации уже передал отцу погибшей 2 млн руб. «Кроме того, истец не представила в суд доказательств о перенесенных ею нравственных и физических страданиях»,— отмечал Жамбалов.

Уточняется, что семья погибшей «вправе претендовать на возмещение морального вреда в связи со смертью дочери». В августе 2021 года Верховный суд Бурятии уже выносил постановление о взыскании с Баира Жамбалова 500 тыс. руб. компенсации в пользу семьи погибшей. В мае того же года экс-депутат был осужден к шести годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Влад Никифоров, Иркутск