На капремонт здания МВД в Уфе направят до 80 млн рублей

МВД по Башкирии на аукционе 9 февраля намерено выбрать подрядчика капитального ремонта здания на улице Ленина, 7 в Уфе (в нем располагается министерство), которое имеет статус объекта культурного наследия. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — около 80 млн руб., он будет оплачен из федерального бюджета.

Завершить работы необходимо до 30 октября. Исполнитель должен отремонтировать перекрытия, кровлю, водосточную систему, снегозадержатели, главные и дворовые фасады и так далее.

Майя Иванова

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