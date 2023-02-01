«Есть смысл рассмотреть монеты, слитки и рублевые вклады»

Кубанцы начали активно переводить свои банковские вклады из долларов США и евро в рублевые депозиты, а также набирать ипотечные кредиты, констатирует Южное ГУ ЦБ РФ. О том, куда сегодня выгоднее всего вкладывать сбережения, «Ъ-Кубань» рассказал председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.



Олег Скворцов

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«Данные Банка России по югу, где по итогам года зафиксировался существенный рост рублевых и обвальное падение валютных депозитов,— это общая тенденция для нашей страны. Неопределенность с долларами США и евро, объявление их токсичными активами, "заморозка" средств ряда банков вызывает такую реакцию вкладчиков. Плюс по ним банки сегодня практически не выплачивают проценты.

Насколько дальновиден уход в рубли — вопрос сложный. С одной стороны, есть инфляция, и защитных инструментов от нее не так много. При определенных условиях рублевые вклады не защитят от нее, но от инфляции не застрахуют и вклады в иностранной валюте, поскольку существует много геополитических рисков, которые тоже надо учитывать.

Если говорить о диверсификации накоплений, то возможен интерес к монетам из драгоценных металлов и золотым слиткам. Валюты тех стран, с которыми мы сейчас начинаем активно торговать (китайский юань и турецкая лира), можно рассматривать, но если вы собираетесь там отдыхать или ведете бизнес с этими странами. Это далеко не крепкие валюты, так как самим этим странам не выгодно иметь их крепкими. Юань ослабляется, потому что страна много продает товаров, а ситуация в Турции характерна высокой инфляцией.

Кроме рублевых вкладов, которые все равно должны оставаться как средство накопления, можно обратить внимание на монеты, а если имеются значительные средства — на золотые слитки либо даже инвестиционные бриллианты, тем более банки начинают предлагать и их.

Что касается недвижимости, то тут вопрос неоднозначный. Конечно, действия граждан, активно заходящих в ипотеку, во многом связаны с льготными программами, низкими кредитными ставками, а частично — с желанием диверсифицировать свои накопления. И в целом текущая ситуация в какой-то степени поддерживает рынок недвижимости.

Но надо предостеречь граждан от приобретения квартиры в инвестиционных целях. Купить себе или детям — это, наверное, правильная цель. А вот купить и ждать продажи или рассчитывать на выгодную аренду достаточно рискованно. Цена на квартиру может и не вырасти. Но даже если она вырастет, надо понимать, какие у вас будут расходы на ипотеку, ремонт, коммуналку, налоги. И я бы не сказал, что сейчас есть тенденции к росту стоимости квартир. Демографические данные так же не способствуют повышению спроса. А в Краснодарском крае (особенно в Сочи) цены на недвижимость, как мне кажется, завышены.

Главным фактором сегодня остается общая нестабильность, и прогнозы давать сложно. Кроме того, необходимо учитывать финансовое состояние каждой отдельной семьи, поэтому единых рецептов быть не может».

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