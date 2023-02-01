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ВС Башкирии изменил приговор общественнику Антону Орлову

Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор бывшему координатору республиканского отделения профсоюза медиков «Действие» Антону Орлову, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере при совершении сделок с иностранными компаниями (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Советский райсуд Уфы в сентябре прошлого года приговорил Антона Орлова к шести с половиной годам в колонии общего режима и обязал выплатить штраф в размере 250 тыс. руб. Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин получили, соответственно, четыре года и десять месяцев и пять лет лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб. и 250 тыс. руб.

Как установил суд, подсудимые, будучи предпринимателями, похитили денежные средства компаний из Таджикистана и Узбекистана. Суд взыскал с них в солидарном порядке суд около 20 млн руб. в пользу иностранных компаний.

Подсудимые вину не признали. В апелляционной жалобе их адвокаты просили отменить приговор первой инстанции и оправдать подзащитных, а потерпевшие — направить дело на новое рассмотрение в Советский райсуд.

Верховный суд уменьшил срок заключения Антону Орлову на три месяца и отменил штрафные санкции, сообщила «Ъ-Уфа» Татьяна Орлова — мать Антона Орлова. Смягчающим обстоятельством стала его активная деятельность по защите прав медицинских работников, сообщили в пресс-службе ВС Башкирии. Сроки заключения Константину Соколову и Вячеславу Гизатуллину суд оставил без изменений, но исключил выплату штрафов.

Адвокаты подсудимых и потерпевшие намерены подать кассационные жалобы. По мнению адвоката Романа Петрова, представляющего интересы Антона Орлова, суд не принял во внимание процессуальные нарушения при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Влада Шипилова

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