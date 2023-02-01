Жители Анапы подозреваются в приготовлении к убийству судебного пристава

В Анапе задержаны четверо местных жителей, которых подозревают в организации приготовления к убийству сотрудника ФССП России, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, члены преступной организации намеревались сжечь дом пристава таким образом, чтобы сотрудник ФССП погиб при пожаре.

Противоправные действия злоумышленников были выявлены сотрудниками краевого управления ФСБ, органов военной контрразведки и МВД. Преступная организация была создана в Анапе в 2021 году, затем члены организации начали готовить убийство пристава по мотивам политической и идеологической ненависти. Злоумышленники выяснили место жительства сотрудника ФССП, подготовили зажигательную смесь и разлили ее в бутылки. Одновременно члены организации искали исполнителей преступления, о чем стало известно правоохранительным органам. В роли потенциальных поджигателей выступили оперативные сотрудники полиции, 29 января в пригороде Анапы подозреваемые передали им бутылки с зажигательной смесью, после чего были задержаны.

Анна Перова, Краснодар