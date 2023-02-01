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Передали в суд дело о получении взятки главой челябинского МУПа «Коммет»

Завершено расследование уголовного дела директора муниципального предприятия «Коммет» (Челябинск) Ильи Зарипова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Материалы передали на рассмотрение в Металлургический районный суд Челябинска.

Установлено, что руководитель МУПа в июле 2022 года получил от директора коммерческой компании 100 тыс. руб. в качестве части ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн руб. за совершение действий при исполнении и оплате ранее заключенного договора. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением дела. Сейчас фигурант дела находится в СИЗО.

МУП «Коммет» — электроснабжающая компания, оказывает услуги по технологическому присоединению на территории региона.

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