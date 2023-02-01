Нижегородская таможня перечислила в бюджет 388 млн рублей за год

В 2022 году Нижегородская таможня пополнила федеральный бюджет на 388,1 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства. Увеличились сборы таможенных платежей по декларациям пассажиров. Но в целом объем отчислений за год сократился: только за девять месяцев 2021 года было перечислено 573 млн руб. Общую сумму сборов за 2021 год таможня не публикует.

Таможня зафиксировала на 11,3% больше правонарушений, чем в 2021 году. Было выявлено в 4,2 раза больше нарушений, совершаемых перевозчиками в ходе таможенного транзита. Выросло количество дел о непредоставлении таможенной статистики.

В структуру Нижегородской таможни входят восемь постов: аэропорт Стригино, Выксунский, ГАЗ, Дзержинский, Кировский, Кстовский, Марийский и Чувашский.

Анастасия Еремина