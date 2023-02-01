Совет директоров «Сибстекла» возглавил Винченцо Бове

Председателем Совета директоров ООО «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ Холдинг») избран международный эксперт стекольной отрасли Винченцо Бове. Как сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, новый глава совдира будет курировать реализацию общей стратегии предприятия, связанной с ESG-повесткой.

«Разнонаправленный опыт членов Совета директоров, соответствующий потребностям бизнеса, позволит принимать решения на долгосрочную перспективу, учитывая многофакторность развития ситуации в условиях динамизма макроэкономической среды»,– отметил господин Таран.

По данным пресс-службы холдинга, Винченцо Бове окончил Генуэзский университет, занимал руководящие должности в компаниях Vetri speciali s.p.a., Saint-Gobain VETRI, Ecolvetro, Bormioli Rocco s.p.a. и других.

Как сообщалось, в марте прошлого года ушел из жизни Павел Бобошик, который был председателем «Сибстекла» с 2021 года.

ООО «Сибстекло» - крупнейший производитель стеклотары за Уралом, специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. В 2021 году завод получил выручку в размере 5 млрд руб., чистая прибыль составила 250,5 млн руб. В октябре 2022 года компания сообщила об увеличении объемов производства продукции за три квартала 2022 года на 21% (до 177,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Дарья Решетникова