В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 47,2%

За минувшую неделю в Самарской области было зарегистрировано около 18,2 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения равен 58. Это выше эпидпорога на 47,2%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет на 5,3%, 15 лет и старше на 110%»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По сравнению с предыдущим периодом рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Самарской области составил 8,2%. Неделей ранее в регионе было зафиксировано 16,8 тыс. случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. населения – 53,6.

Георгий Портнов