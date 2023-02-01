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В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 47,2%

За минувшую неделю в Самарской области было зарегистрировано около 18,2 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения равен 58. Это выше эпидпорога на 47,2%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет на 5,3%, 15 лет и старше на 110%»,– говорится в сообщении.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По сравнению с предыдущим периодом рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Самарской области составил 8,2%. Неделей ранее в регионе было зафиксировано 16,8 тыс. случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. населения – 53,6.

Георгий Портнов

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