Краевое управление капстроительства может возглавить бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Краевое управление капитального строительства может возглавить Антон Плаксин, бывший заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. В краевом минстрое эти сведения пока не прокомментировали.

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Напомним, с августа 2021 года и. о. гендиректора регионального УКСа является Александр Лозовский.

Господин Плаксин занял пост заместителя гендиректора по капстроительству «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2015 году. До этого он работал замгендиректора по капстроительству в ООО «Кама-Ойл», дочернем предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Должность замгендиректора по капстроительству ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Антон Плаксин оставил в 2022 году. Тогда заместителем гендиректора по капстроительству «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» назначили Константина Каракулова. Господин Каракулов с 1991 года работал на различных должностях в нефтедобывающих предприятий ЛУКОЙЛа.