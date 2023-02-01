«Смотрящему» по Казани дали инвалидность из-за пролежней на спине

Вадиму Липскому, который является «смотрящим» по Казани дали инвалидность первой группы из-за пролежней на спине. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, Вадим Липский был задержан летом 2022 года. Его отправили в СИЗО вместе с пятью фигурантами за похищение человека и вымогательство у него крупной суммы денег.

Под арестом задержанному стало плохо, отмечает его адвокат Наталья Фарукшина. По ее словам, еще прошлой осенью у него стали отниматься ноги, затем его перевели в больницу для осужденных с признаками пролежней. Позже ему дали первую группу инвалидности, и это не позволяет ему продолжать находиться под стражей.

При этом Советский райсуд Казани накануне продлил арест Вадиму Липскому на два месяца. Однако защита не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

"Ъ-Казань"