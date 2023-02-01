В личном хозяйстве в Старооскольском округе Белгородской области обнаружен птичий грипп

Белгородская лаборатория подтвердила грипп птиц у павшей курицы в личном подсобном хозяйстве в селе Прокудине Старооскольского городского округа. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас областная ветеринарная служба проводит мероприятия по предотвращению распространения опасного заболевания и по ликвидации очага. Россельхознадзор направил главам муниципальных образований региона и руководителям областных птицефабрик обращения о необходимости усиления профилактических мер.

За январь–июль 2022 года, напомним, из 30 очагов птичьего гриппа в России пять было зарегистрировано в Белгородской области и пять — в Курской.

Олег Мухин