В Ростове-на-Дону 1 и 2 февраля ожидаются осадки, туман и гололед

Осадки и гололед будут сохраняться в донской столице в первые дни февраля. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города со ссылкой на Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

По данным синоптиков, в городе в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя, ночью и утром с мокрым снегом. Ночью и утром туман, гололед.

Власти города призывают соблюдать правила безопасности для снижения риска аварийных ситуаций. Водителей просят соблюдать скоростной режим и парковаться только в отведенных для этого местах. Пешеходов призывают ходить по тротуарам и соблюдать правила дорожного движения. Также администрация просит горожан не препятствовать работе уборочной техники.

Анастасия Назарова