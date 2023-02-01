Расходы бизнеса на Кубани за год выросли на 15%

Коммерческие и управленческие расходы кубанских бизнесменов в январе—сентябре 2022 года выросли на 15,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Сведения об этом содержатся в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Общая сумма расходов предпринимателей Краснодарского края в прошлом году составила 677,5 млрд руб., что на 111 млрд руб. больше, чем в 2021 году. В среднем на организацию затраты составили 307,2 млн руб. Регион находится на пятом месте по росту показателя в РФ после Москвы (+29,4%, на 609 млрд руб.), Московской области (+37%, на 152.2 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+125,3 млрд руб.) и Кемеровской области (+116,8 млрд руб.).

«Инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек в 2022 году вынудили предприятия существенно нарастить траты. Тем не менее по сравнению с предшествующим годом рост расходов на коммерцию и общехозяйственные нужды замедлился»,— отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В целом по России крупные и средние предприятия увеличили расходы, связанные с производственным процессом, за девять месяцев прошлого года на 2,1 трлн руб., до 18,9 трлн руб. Траты в расчете на каждое предприятие выросли на 9,7%, до 328,5 млн руб. Наиболее высокая динамика отмечена в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, логистики и хранения, научной и технической деятельности.

Анастасия Донскова

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