Предприятия ВПК края нарастили объемы гособоронзаказа на 70%

В 2022 году гособоронзаказ для предприятий военно-промышленного комплекса Прикамья вырос по сравнению с 2021 годом на 70%, объем финансирования составил 76 млрд руб. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов в ходе рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным. «Предполагаю, что это направление будет только набирать обороты»,— отметил господин Чибисов.

Объем заказов для нужд Вооруженных сил РФ начал резко расти после начала специальной военной операции России на Украине. Ряд предприятий ВПК края перешли на усиленный режим работы для бесперебойного выпуска продукции.