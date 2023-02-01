Ольга Абрамова прокомментировала фотографии со стоящими в навозе коровами из одного из хозяйств Удмуртии

Для фермы в Глазовском районе Удмуртии, где животные содержались в плохих условиях, ищут нового арендатора. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова. В январе в соцсетях появились фотографии коров, стоящих в навозе, утверждалось, что они сделаны в СПК «Заречье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / zloyglazov18 Фото: vk.com / zloyglazov18

«Мне присылали фотографии. Коровы стоят в навозе, подстилок нет, грязь задерживается в проходах. Ферма совершенно не обслуживалась. К сожалению, в Удмуртии есть хозяйства, которые вообще не используют свой производственный потенциал. Поэтому я рада, когда люди пишут мне об этом в соцсетях, рассказывают. Это позволяет нам проверить и удостовериться, взять ситуацию на контроль»,— прокомментировала госпожа Абрамова.

Она добавила, что сейчас главная цель — передать СПК «Заречье» другому арендатору. С 2021 года хозяйство находится в стадии банкротства.