УрФУ намерен открыть филиал в Казахстане

Уральский федеральный университет (УрФУ) рассматривает открытие филиала на севере Казахстана. С этим предложением ректор УрФУ Виктор Кокшаров выступил перед послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным во время прошедшей встречи в Астане, сообщила пресс-служба университета.

«Планируется, что обучение по инженерно-научным направлениям, востребованным в республике, будет проходить под заказ одного из крупнейших российских предприятий — партнера УрФУ в проекте Уральской передовой инженерной школы (УПИШ)»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководству УрФУ предложили создать совместный проект с Китаем — Лоян-Уральский университет. По словам ректора, китайские партнеры не только готовы предоставить площадку, но и построить здание и обеспечить все инфраструктурные условия для работы. В УрФУ также сообщали об открытии совместной магистерской программы интеллектуальной электроэнергетики с Тайюаньским технологическим университетом.

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Диана Сунагатуллина