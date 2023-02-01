NFGroup: в 2022 году больше всего магазинов в Москве опустело на Кузнецком мосту и Тверской

В 2022 году доля незанятых помещений для ритейла в Москве составила 14,8%, снизившись на 0,3 п.п. год к году, сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group. По ее данным, за год открылось 18 магазинов российских брендов и один белорусский, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (тогда открылось восемь).

Самый заметный рост доли пустующих помещений зафиксировали на пешеходных улицах Москвы — 18,7%, что на 6,8 п.п. больше, чем в годом ранее. Больше всего помещений опустело на Кузнецком Мосту — их доля выросла на 29,3 п.п., до 48,6%. Эта улица была востребована у флагманских магазинов. Увеличение доли пустующих помещений также отмечено на Никольской улице (на 5,7 п.п.), Арбате (1,2 п.п.), в Большом Толмачевском переулке (34,9 п.п.) и Садовническом проезде (52,1 п.п.). Самое значительное увеличение вакансии среди непешеходных центральных торговых коридоров зафиксировали на Тверской— на 6,7 п.п., 26,1%. На этой улице, в частности, закрылся флагманский магазин H&M.

Восстановление спроса отмечено в Столешниковом переулке, где доля свободных помещений уменьшилась на 2,2 п.п., до 4,5%. Также вакансия снизилась в Камергерском переулке — на 4,8 п.п., до 19,6%. На крупных магистралях отмечено снижение на 2,4 п.п., до 15,2%. Среди транспортно-пешеходных торговых коридоров Москвы снижение зафиксировано на Бульварном кольце (на 2,8 п.п., до 10,3%) и в центральных торговых коридорах (0,3 п.п., до 14,6%).

Как сообщала NF Group, за три последних года уровень обеспеченности жителей крупнейших городов России торговой недвижимостью вырос на 7,4%, до 507 кв. м на 1 тыс. жителей. Наибольший рост была зафиксирован в Перми, а в Уфе этот показатель, напротив, сократился. Средняя обеспеченность площадями в России все еще заметно ниже европейской, однако активного ввода новых объектов в ближайший год эксперты не ждут.

Подробности — в материале «Ъ» «Торгцентры расширяются в регионах».

Лаура Кеффер