Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК России взял на контроль проверку по обращению инвалида из Волгоградской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки по обращению инвалида первой группы, проживающего в Волгоградской области.

Об этом сообщает СУ СК со ссылкой на оперативное совещание в формате видеоконференцсвязи под председательством господина Бастрыкина, в котором приняли участие главы региональных управлений.

В качестве одного из примеров глава СК России привел обращение инвалида из Волгоградской области – он в течение нескольких лет не может получить положенное по закону жилье.

Информация о нарушении его жилищных прав была распространена в открытых источниках. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...