СК России взял на контроль проверку по обращению инвалида из Волгоградской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки по обращению инвалида первой группы, проживающего в Волгоградской области.

Об этом сообщает СУ СК со ссылкой на оперативное совещание в формате видеоконференцсвязи под председательством господина Бастрыкина, в котором приняли участие главы региональных управлений.

В качестве одного из примеров глава СК России привел обращение инвалида из Волгоградской области – он в течение нескольких лет не может получить положенное по закону жилье.

Информация о нарушении его жилищных прав была распространена в открытых источниках. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Марина Ковалева