В Ярославле полиция задержала подозреваемого в краже у ребенка-инвалида

Сотрудники ярославской полиции установили и задержали подозреваемого в совершении кражи рюкзака ребенка-инвалида с детской площадки на улице Труфанова, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Уголовное дело было возбуждено после сообщения об инциденте в социальных сетях и СМИ. По данным 76.ru, пострадал 10-летний ребенок, инвалид по зрению. В связи с общественным резонансом расследование поставила на контроль региональная прокуратура.

«Инцидент произошел днем 27 января текущего года во дворе одного из домов по улице Труфанова г. Ярославля. По результатам прокурорской проверки ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину)»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По подозрению в краже у ребенка задержан мужчина 1976 года рождения.

Антон Голицын