На спецоперации погиб 21-летний мобилизованный из Серова

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний мобилизованный из Серова (Свердловская область) Лев Григорьев, сообщили в пресс-службе администрации города. В рамках частичной мобилизации его призвали 29 сентября, а погиб он 22 декабря.

Лев Григорьев окончил Серовский политехнический техникум. В 2021 году прошел срочную службу в армии. «В школе характеризовался с положительной стороны, принимал участие в культурных и творческих мероприятиях»,– отметили в администрации.

Прощание с военным пройдет сегодня, 1 февраля, в ритуальном зале похоронной службы «Прощание».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте