Экологи Татарстана выявили факт добычи песка без лицензии

Сотрудники Минэкологии Татарстана обнаружили факт добычи песка без лицензии в Сабинском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Нарушение выявили в селе Шемордан во ермя мониторинга Сабинского района. Всего там было изъято 60 куб. м полезных ископаемых.

Экологи нашли на участке спецтехнику, занимавшуюся добычей песка. Речь идет об экскаваторе и шести КамАЗа.

Правонарушителю выдали предостережение о его устранении. В настоящее время территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

"Ъ-Казань"