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В Челябинской области суточная заболеваемость COVID-19 превысила 100 случаев

За минувшие сутки в Челябинской области зафиксировали 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 15 подтверждений среди школьников. Вчера выздоровели и выписаны 108 пациентов, всего — 387618.

От последствий болезни за прошедший день умерли двое жителей. Сегодня на лечении дома и в больницах остаются 845 южноуральцев.

С начала регистрации заболеваемости в Челябинской области выявили 398008 случаев заражения. Суммарно провели 8,19 млн исследований на COVID-19, из них 3917 — за последние сутки.

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