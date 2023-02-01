Бывшему председателю правительства Кузбасса продлен домашний арест на 12 дней

Центральный районный суд Кемерова рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого Вячеслава Телегина и постановил продлить ему домашний арест до 15 февраля, как и просил в своем ходатайстве следователь. Об этом сообщили в пресс-службе суда. При этом предыдущим постановлением суда 7 декабря прошлого года обвиняемый был помещен под арест на два месяца, до 3 февраля 2023 года. Тогда следствие настаивало на заключении его под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Бывшего до августа прошлого года председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина обвиняют в нескольких десятках эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в 2014-2018 годах., когда он работал мэром Ленинска-Кузнецкого. По версии следствия по инициативе обвиняемого были заключены «заведомо незаконные» муниципальные контракты со строительной компанией «Экострой ЛК», что нанесло городскому бюджету 72,94 млн руб. ущерба.

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Игорь Лавренков, Кемерово