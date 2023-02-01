В Кургане после реконструкции открылся стадион-парк

В последний день января в Кургане открыли стадион-парк «Энергетик». Его обустроили на месте заброшенного стадиона «Локомотив» на средства благотворителя – компании «СУЭНКО» (входит в корпорацию «СТС»), сообщает правительство Курганской области.

В новом парке организовали площадки для скейтбординга и велопаркура, воркаута, тренажеры для всех возрастов и качели. В центре расположен корт, где летом будет поле для пляжного футбола и волейбола. По периметру построены крытые модули с раздевалками и кафе. По всему периметру парка установлено освещение и 32 камеры видеонаблюдения для безопасности посетителей. По данным местных СМИ, СУЭНКО потратила на реконструкцию порядка 70 млн руб. Вход на территорию парка будет свободным.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил всех причастных к реконструкции стадиона и сообщил, что в этом году в региональном центре откроют еще два «очень больших и знаковых объекта» – рекреационно-ландшафтный парк в четвертом микрорайоне Заозерном и экопарк в Рябково. Представитель акционеров корпорации СТС Алексей Бобров отметил, что не считает вложения в реконструкцию стадиона благотворительностью. «Я считаю это той жизнью, которой все мы должны вместе жить…»,– прокомментировал господин Бобров.