На капремонт крыш домов в Башкирии направят 610 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 13 февраля выберет подрядчика капитального ремонта крыш и утепления чердачных перекрытий 91 дома в 22 муниципалитетах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 610,2 млн руб.

Работы необходимо завершить до 21 ноября. Дороже всего обойдется ремонт плоской крыши пятиэтажного дома на 208 квартир в Туймазах (24,47 млн руб.). Дешевле всего — утепление чердачного перекрытия в двухэтажном доме на 12 квартир в селе Кудеевский Иглинского района (696,28 тыс. руб.).

Как сообщал «Ъ-Уфа», Фонд капремонта на аукционе 6 февраля выберет подрядчика капремонта крыш 123 домов в пяти городах и 11 районах Башкирии. Начальная цена контракта определена в 929,4 млн руб.

Майя Иванова

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