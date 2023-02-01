Трижды избиравшийся мэром Новосибирска Владимир Городецкий поддержал отмену прямых выборов

Новосибирский сенатор-единоросс Владимир Городецкий высказался за отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Мнение о целесообразности введения вместо них конкурсной процедуры он изложил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Практика показывает, что легитимности в прямых выборах мэров российских городов в последние годы мало. Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20% избирателей. Ну какая же это легитимность?»,– считает член Совета федерации.

Кроме того, по словам господина Городецкого, конкурсная процедура больше соответствует требованиям времени о необходимости «эффективной связки «глава региона – глава муниципалитета».

Владимир Городецкий трижды становился мэром Новосибирска после победы на прямых выборах: в 2000-м, 2004-м и 2009-м годах. В 2004 году выборы пришлось проводить в два тура. В первом явка избирателей составила 57,5%, во втором – 41,1%. Явка на выборах в 2009 году составила 48,9%.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 31 января депутаты законодательного собрания Новосибирской области на закрытом совещании обсудили инициативу Общественной палаты, предложившей заменить прямые выборы мэра Новосибирска конкурсными процедурами.

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Валерий Лавский