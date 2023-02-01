В СК России взяли на контроль проверку возможной коррупционной схемы при использовании земли в Саратове

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке возможной коррупционной схемы при использовании земельного участка в Саратове. Об этом сообщает СК России.

Со ссылкой на региональное СМИ Следственный комитет сообщает, что на имя председателя поступило обращение, в котором говорится о возможном нарушении закона при передаче права на использование земельного участка площадью более 6,2 га частной организации якобы для размещения элементов благоустройства. В действительности предприниматель из другого региона заинтересовался металлоломом, который десятками лет свозился на этот участок. Предполагается, что схема могла нанести областному бюджету многомиллионный ущерб.

СУ СК по Саратовской области организовало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Анатолию Говорунову доложить о ходе проверки.

Марина Ковалева