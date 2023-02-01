В Челябинской области одобрили 60 заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов

С момента запуска программы льготной ипотеки для IT-специалистов в Челябинской области поступило 240 заявок на ее получение. На 26 января, 60 сотрудников информационно-технологических компаний региона уже приобрели жилье на особых условиях. Об этом сообщают в минцифры Челябинской области.

Сегодня в регионе аккредитовано 375 организаций. Сейчас их сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет включительно могут подать заявки на получение льготной ипотеке с максимальной ставкой до 5% годовых. Также специалисты могут компенсировать часть процентной ставки по кредитам на приобретение жилья.

«Те, кто оформил ипотеку на покупку жилья в Челябинской области, ежеквартально смогут получать компенсационную выплату в размере 3% в счет уплаты процентов за пользование кредитом, начиная с 1 января этого года», — комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

По сведениям правительства РФ, в целом по России общий объем выдачи льготной ипотеки для IT-специалистов с момента запуска программы составил 54 млрд руб. Жилье по ней приобрели более 6 тыс. жителей страны.