В Адыгее объем производства сельхозпродукции снизился на 2,9% в 2022 году

В прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции в Адыгеи составил 34,5 млрд руб., что на 2,9% меньше, чем в 2021 году, сообщает Краснодарстат.

По данным ведомства, урожай зерна и зернобобовых в прошлом году составил 616,5 тыс. т – это на 5,9% ниже результата предыдущего года. Поголовье крупного рогатого скота всех категорий снизилось на 6% и составило 41,5 тыс. голов. Количество выращенного скота и птицы на убой сократилось на 7,9% до 31,4 тыс. т в живом весе. Также наблюдается просадка на 14% в производстве сельхозпредприятий.

«В 2022 году объем произведенного молока в Адыгее составил 120,2 тыс. тонн (100,8% к 2021 году). В крупных и средних сельскохозяйственных организациях средний надой на 1 корову за 2022 год уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 4,4% и составил 6227 кг», – сообщает Краснодарстат.

Анастасия Назарова