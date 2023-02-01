В Кемерове приставы закрыли крупный бизнес-центр

Судебные приставы закрыли «Бизнес-центр на Советском» в Кемерове по исполнительному листу, выданному Заводским районным судом Кемерова, сообщили в пресс-службе облуправления службы судебных приставов. Разбирательство в суде еще продолжается, а исполнительный лист был выдан на закрытие центра в качестве меры обеспечения иска, пояснили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса. Ведомство направило иск об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей в июле 2021 года.

В ходе проверки бизнес-центра было выявлено 16 нарушений, таких как отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации, внутреннего противопожарного водопровода, превышение площади этажа в пределах одного пожарного отсека 1,2 тыс. кв м. Основная претензия связана с тем, что здание бизнес-центра, «фактически эксплуатируется как многофункциональное», у него нет предусмотренных для таких зданий вытяжной противодымной вентиляции, адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и др.

В прошлом году ООО «Бизнес Центр на Советском» (управляющая компания центра) оспорило предписание пожарного надзора в кемеровском арбитраже ссылаясь на то, что параметры центра не соответствуют определению многофункционального здания в требованиях пожарной безопасности МЧС России. Однако суд отклонил иск ООО, а при разбирательстве в апелляционной инстанции в ноябре прошлого года компания полностью отказалась от своих требований.

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Игорь Лавренков, Кемерово