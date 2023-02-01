Замгендиректора «Казэнерго» подозревается в злоупотреблении полномочиями — СМИ

Замгендиректора компании «Казэнерго» по МТС и транспорту Талгат Сабиров подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает «Рeальное время».

По данным следствия, сотрудники «Казэнерго» не получали медуслуги по договорам добровольного медицинского страхования, которые организация оплачивала в 2018—2022 годах по договорам с одной из страховых компаний, а на выделенные деньги подозреваемый покупал себе путевки в разные страны мира.

Ущерб от действий подозреваемого составил свыше 1 млн руб.

"Ъ-Казань"