Россия предложила изменить Чикагскую конвенцию, чтобы избежать двойной регистрации самолетов

Россия предложила внести изменения в конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию), заявил глава Росавиации Александр Нерадько. После начала военной операции на Украине у российских самолетов аннулировали сертификаты их летной годности «в одностороннем порядке», возникла двойная регистрация. Изменение конвенции позволит избежать подобных ситуаций.

Большинство импортных самолетов России были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии — около 800 штук. Прошлой весной местные власти аннулировали сертификаты их летной годности.

«Получилось, что ни Чикагская конвенция, ни вытекающие из нее соглашения не предусматривают ответственности в случае прекращения договора»,— сказал господин Нерадько в интервью РБК.

В ответ на это Россия перерегистрировала самолеты в национальном реестре, не дожидаясь их вывода из реестров Бермуд и Ирландии. Таким образом, появились самолеты с двойной регистрация, которая запрещена Чикагской конвенцией.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) указала на проблемы в области обеспечения безопасности полетов. Из-за этого рейсы российских авиакомпаний с такими судами отказались обслуживать многие страны, в том числе Турция. Москва хочет, чтобы страны могли перерегистрировать самолеты в национальных реестрах, но без возникновения двойной регистрации.

Александр Нерадько отметил, что в ICAO не поддерживают это предложение из-за преобладающей там санкционной политики. «Мне кажется, что если в каждом государстве внимательно отнесутся к нашей инициативе и поймут, что в отношении любой страны может произойти подобная ситуация, когда группа государств введет санкции в одностороннем порядке, то к нам должны прислушаться»,— заявил он.