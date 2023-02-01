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В Удмуртии по итогам 2022 года увеличилось производство молока, яиц и мяса

За 2022 год в Удмуртии было произведено 970 тыс. т молока, 1,093 млн штук яиц и 188 тыс. т всех видов мяса, из них 56 тыс. т мясо крупного рогатого скота. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

По словам госпожи Абрамовой, по всем трем пунктам идет увеличение по сравнению с результатами 2021 года. Производство молока увеличилось на 5%, яиц на 1,8%. «Планы на 2023 год грандиозные. Планируем произвести 1,8 млн т молока хозяйств всех категорий, не менее 1,15 млн штук яиц и 193 тыс. т мяса всех видов»,— рассказала Ольга Абрамова.

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