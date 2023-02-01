Только половина гражданских врачей готовы к оказанию помощи в условиях военных действий

К оказанию военно-полевой помощи готовы 54% гражданских врачей, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на опрос платформы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». Еще 38% врачей считают, что могут оказывать подобную помощь только после курсов специальной подготовки. 7% считают, что медицинское образование позволяет работать в любых условиях.

У 38,5% опрошенных медиков воинская должность и военно-учетная специальность совпадают с полученным медицинским образованием. Еще 36% врачей присвоили военную специальность среднего или младшего медперсонала. У 8% военная специальность не связана с медициной. 18% затруднились ответить.

79% опрошенных врачей поддержали возвращение военных кафедр в медицинские учреждения. 79% поддержавших военные кафедры считают, что гражданские врачи должны уметь оказывать помощь в любых ситуациях. 14% уверены, что военные кафедры позволят получить дополнительные знания и умения для работы в гражданской медицине. Еще 6% надеются, что это приведет к росту числа военных врачей.

21% врачей не поддержали возвращение военных кафедр. 62,5% думают, что военные кафедры не позволят гражданским врачам развить необходимый уровень знаний. Еще 37,5% предложили вместо военных кафедр проводить курсы по военно-полевой хирургии и другие аналогичные курсы.

Олеся Павленко