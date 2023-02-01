Жителя Щучьего будут судить за хакерские атаки на сайты органов власти

Завершено расследование уголовного дела 22-летнего жителя Щучьего, обвиняемого в использовании вредоносной компьютерной программы в хакерских целях. Материалы направят на рассмотрение в суд. Фигурант признал вину, сообщают в управлении МВД по Курганской области.

Как считает следствие, местный житель установил на свой компьютер программу для неправомерного воздействия на вычислительную технику. С помощью нее он провел хакерские атаки на сайты органов власти двух регионов РФ с целью получить доступ к конфиденциальным данным. Поскольку интернет-ресурсы были хорошо защищены, взломать их горожанину не удалось.

Преступление весной 2021 года выявили сотрудники управления ФСБ региона. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ.