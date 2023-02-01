Застройщики микрорайона «Аэропорт» разделят нагрузку по возведению социальной инфраструктуры

Осваивать территорию бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове будут несколько организаций. Об этом говорилось на совещании, посвященном застройке аэропорта.

Сейчас идет подготовка проектно-сметная документация по техническому присоединению земельного участка коммуникациям - системам водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. По другим видам коммуникаций подготовка документов начнется в ближайшее время.

Организацией строительства всех внутренних сетей будет оператор территории. На него возложена функция генерального проектировщика.

Все организации, которые будут застраивать аэропорт, разделят нагрузку по социальной инфраструктуре, отметил губернатор Роман Бусаргин. Он напомнил, что инфраструктуру необходимо возводить одновременно с жильем.

Губернатор поручил просчитать стоимость расширения подъездных дорог к будущему микрорайону.

В микрорайоне «Аэропорт» планируется построить около 1 млн кв. м жилья, что сопоставимо с годовым объемом ввода по всему региону.

Марина Ковалева