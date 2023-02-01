В центре Тюмени снесут старинное здание школы №2

В 2023 году в Тюмени снесут здание школы №2 на ул. Красных Зорь, построенное в 1939 году. Об этом со ссылкой на главное управление строительства Тюменской области пишет 72.ru. На месте старого здания впоследствии возведут новое учебное заведение.

Демонтажом старой и строительством новой школы займется тюменская компания «Проект-2001» Андрея Смирнова. Компания неоднократно выигрывала на торгах на госзакупках – всего с ней было заключено 45 контарктов на 146 млн руб.

Школа №2 занималась детьми с ограниченными возможностями. Новое здание будет рассчитано на 1,1 тыс. учебных мест, а наполняемость каждого класса составит 12 человек

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