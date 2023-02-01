Благоустройство территории музтеатра в Ростове стоимостью 583,6 млн рублей завершат в 2024 году

В Ростове-на-Дону благоустройство территории государственного музыкального театра стоимостью 583,6 млн руб. планируют завершить в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Сегодня специалисты уже установили систему подсветки здания, продолжаются работы по капремонту и благоустройству. Обновлены клумбы, высажены новые растения. В будущем строители отремонтируют фонтан перед театром.

«На сегодняшний день осуществлена часть ремонтных работ эксплуатируемой кровли подземной автопарковки, в том числе усиление колонн и частичная замена плит перекрытий, ремонт стилобата внутреннего двора, укладка тротуарной плитки»,— рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ростовский государственный музыкальный театр по адресу ул. Большая Садовая, 134, был открыт в 1999 году. Здание имеет площадь 27 тыс. кв. м.

Анастасия Назарова