В Челябинской области вдвое выросло число попыток детского суицида

В 2022 году в Челябинской области зафиксировали 123 попытки суицида среди детей и подростков. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году, когда произошло 64 случая. При этом число завершенных самоубийств за два года сократилось на 34,6% – с 26 до 17. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем telegram-канале.

По ее данным, с начала этого года на Южном Урале произошло уже четыре подростковых суицида. Ирина Гехт отмечает, что после разбора ситуаций выделено пять основных причин. Это нарушение детско-родительских взаимоотношений, особенно когда к подросткам предъявляют завышенные требования; длительное употребление алкогольных напитков в семье; буллинг в школе, часто подогреваемый в социальных сетях; особенности развития психоэмоциальной сферы и органические поражения центральной нервной системы. Также среди причин первый вице-губернатор называет «несуицидальное самоповреждающее поведение». В 2022 году зафиксирована 21 такая попытка.

«В потоке будней родители, учителя и ближайшее окружение ребенка не всегда видят тревожные признаки. На детей наваливается тяжелая ноша ответственности и обязательств перед социумом. Да, в школах внедряются различные виды психологической помощи, проводятся супервизии, открываются телефонные службы поддержки. Но очень важно, чтобы дети не только знали об этих возможностях, но и обращались за помощью»,– подчеркивает Ирина Гехт и призывает взрослых быть внимательнее к детям, относиться к ним бережно и уважительно и в семье, и в школе.