На востоке Москвы в доме после пожара нашли два тела с ножевыми ранениями

В Москве на улице Чистопольской в квартире двухэтажного дома произошел пожар. После его тушения были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями.

«Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства»,— сообщила московская прокуратура в Telegram. Как уточняет прокуратура, пожар произошел около 5:00 сегодня, 1 февраля.

Один из погибших — хозяин квартиры 1963 года рождения. Личность второго устанавливается.