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обновлено 08:52

К делу о продаже японской корпорации участка «Треста №14» привлекли прокуратуру

Суд отложил разбирательство по оспариванию одной из сделок между ПАО «Трест №14» и японской корпорацией Yunika. Конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов в суде требует признать недействительной сделку по продаже земельных участков предприятия на ул. Рязанской, 91, 101, 103а, японской корпорации. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края, суд перенес разбирательство на 9 марта. К рассмотрению искового заявления конкурсного управляющего привлекли и прокуратуру Пермского края. Кроме того, на следующее заседание в суд вызовут экспертов, которые проводили экспертизу по рыночной стоимости спорных земель. Ранее суд отказал Олегу Касьянову в оспаривании двух других сделок между «Трестом №14» и Yunika.

Конкурсное производство в отношении треста было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. В 2018 году некогда крупный пермский застройщик продал японскому девелоперу Yunika участки на ул. Рязанской, 91, 101, 103а и 132, а также по ул. Толмачева, 3, где находится недостроенный дом. Площадки продали за год до подачи в суд заявления о банкротстве предприятия. В 2021 году в Yunika сообщали, что на ул. Рязанской построят почти 178,2 тыс. кв. м жилья.

В мае 2021 года управляющий «Трестом №14» Олег Касьянов подал в суд три заявления об оспаривании сделок должника с Yunika. В ноябре 2022 года суд отказал истцу в признании недействительной сделки по продаже участка на ул. Толмачева, 3. Это решение, по сведениям пресс-службы суда, поддержала и апелляционная инстанция. Управляющему не удалось оспорить и сделку по продаже японскому девелоперу участка на ул. Рязанской, 132. Соответствующее решение суд вынес 23 января.

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