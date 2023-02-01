Средняя зарплата работников сельскохозяйственной отрасли в Удмуртии составила 34,5 тысячи рублей

В Удмуртии в сельскохозяйственной отрасли средняя зарплата составляет 34,5 тыс. руб. Как рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, всего в этой сфере трудится почти 25 тыс. человек.

«Данные по районам очень разные. Например, в Красногорском районе самый низкий показатель — средняя зарплата там 24,5 тыс. руб. Самая высокая средняя зарплата в Вавожском районе — 52,7 тыс. руб.»,— поделилась госпожа Абрамова.

Также низкая оплата труда в Кизнерском районе — 25,4 тыс. руб., и в Юкаменском районе — 25,9 тыс. руб. Одни из самых высоких средних зарплат зафиксированы в Увинском районе — 40,6 тыс. руб., и в Завьяловском районе — 40,3 тыс.руб.

При этом Ольга Абрамова отмечает, что в отдельных фермерских хозяйствах есть «достойные предложения» о зарплате. Например, в Алнашском районе ищут тракториста с зарплатой 60 тыс. руб., а в фермерском хозяйстве в Увинском районе в поисках главного специалиста с оплатой от 40 тыс. руб.

«Для нас это радость. Что бы мы ни делали в рамках нацпроектов и госпрограмм, но если у сельского населения не будет достойных доходов, этого населения у нас не останется. Для нас важно, чтобы доходы повышались, а профессии были более интересные»,— добавила госпожа Абрамова.

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