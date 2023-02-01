Хакеры из Прибалтики попытались взломать информационную инфраструктуру медучреждения в Хакасии

В Хакасии пресечены попытки несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру перинатального центра Республики Хакасия. По данным УФСБ по региону, техническая разведка проводилась с IP-адресов, зарегистрированных в странах Прибалтики, для получения персональных данных жителей региона.

«Атака представителей хакерской среды нейтрализована», - сообщили в ведомстве. Там отметили, что для усиления защиты в эксплуатацию введено дополнительное программное обеспечение.

Ранее, как сообщили в УФСБ, такие же незаконные попытки проникнуть в информационную инфраструктуру «способствовали преодолению защиты информационной инфраструктуры торговых сетей «Ситимобил», «Вкусвилл», «DNS» и др., содержащей персональные данные клиентов».

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Анна Егорова