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КСП Челябинской области оценит эффективность региональных налоговых льгот

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность налоговых льгот и преференций, предоставляемых в регионе. В ходе экспертно-аналитического мероприятия оценят 80 мер, предусмотренных на 2022-2024 годы для стимулирования отдельных отраслей экономики, сообщается в telegram-канале КСП области.

Аудиторы проанализируют фактические объемы недополученных доходов бюджета в связи с действием налоговых льгот и их отклонение от плана, наличие методик оценки эффективности налоговых расходов и качество их разработки. Также КСП проверит наличие целевых индикаторов, позволяющих оценить эффективность применения преференций. Экспертно-аналитическое мероприятие предусмотрено планом работы Контрольно-счетной палаты области на 2023 год.

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