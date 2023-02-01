Порты Крыма и Севастополя откроют для Египта

Крым и Севастополь готовы предоставить Египту порты для транспортировки товаров. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на вице-премьера правительства РК Георгия Мурадова.

«В отличие от Новороссийска крымские порты свободны, их загрузка составляет порядка 15-20%», — отметил господин Мурадов.

Сообщается, что египетский бизнес заинтересовался предложением. Налаживание маршрутов между Египтом и Крымом позволит государству-партнеру создать «выгодную логистическую схему». В Крыму шесть портов работают с неполной загрузкой и один порт в Севастополе. Они работают со странами Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и Турцией.

Анастасия Донскова

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