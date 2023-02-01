Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Одно из крупнейших европейских ПХГ остановлено на три дня из-за пожара

Подземное хранилище газа (ПХГ) «Реден» в Германии остановлено на три дня из-за пожара, сообщил оператор ПХГ компания Astora. Инцидент произошел вчера, 31 января, никто не пострадал.

«В целях безопасности ПХГ временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы (3 февраля)… Инцидент не повлиял на безопасность поставок»,— говорится в пресс-релизе оператора. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

«Реден» является одним из крупнейших ПХГ в Европе и самым крупным в ФРГ, его составляет 4,2 млрд куб. м. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас ПХГ заполнено на 90,29% (3,8 млрд куб. м газа). Входило в Gazprom Germania. 1 апреля 2022 года группа «Газпром» прекратила участие в своей немецкой дочерней компании и всех принадлежащих ей активах. В том же месяце Gazprom Germania GmbH была передана под попечительное управление Федеральному сетевому агентству ФРГ.

Подробности — в материале «Ъ» «Германия берет "Газпром" на себя».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...