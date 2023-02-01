Одно из крупнейших европейских ПХГ остановлено на три дня из-за пожара

Подземное хранилище газа (ПХГ) «Реден» в Германии остановлено на три дня из-за пожара, сообщил оператор ПХГ компания Astora. Инцидент произошел вчера, 31 января, никто не пострадал.

«В целях безопасности ПХГ временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы (3 февраля)… Инцидент не повлиял на безопасность поставок»,— говорится в пресс-релизе оператора. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

«Реден» является одним из крупнейших ПХГ в Европе и самым крупным в ФРГ, его составляет 4,2 млрд куб. м. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас ПХГ заполнено на 90,29% (3,8 млрд куб. м газа). Входило в Gazprom Germania. 1 апреля 2022 года группа «Газпром» прекратила участие в своей немецкой дочерней компании и всех принадлежащих ей активах. В том же месяце Gazprom Germania GmbH была передана под попечительное управление Федеральному сетевому агентству ФРГ.

Подробности — в материале «Ъ» «Германия берет "Газпром" на себя».

Лаура Кеффер