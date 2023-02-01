В Челябинске проректора педуниверситета подозревают в получении взяток

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и заместителя директора профессионально-педагогического института вуза. Они подозреваются в получении взяток, сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, руководители получили более 20 тыс. руб. от студентов за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). У следователей есть данные о причастности подозреваемых к аналогичным преступным эпизодам, проводится работа по их выявлению. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые занимаются оперативным сопровождением дела.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.